Стала известна зарплата Лунева в «Динамо»

Экс-голкипер азербайджанского «Карабаха» и сборной России Андрей Лунев в ближайшее время станет игроком московского «Динамо». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, 32-летний голкипер будет зарабатывать €0,9 млн в год. Вместе с бонусами максимально возможная сумма заработка в течение сезона составит €1,1 млн в год. Ожидается, что голкипер пройдет медосмотр для бело-голубых 17 июня.

За «Карабах», в который российский футболист перешел летом 2023 года, он провел 34 матча, десять поединков состоялись в рамках Лиги Европы. Голкипер вместе с клубом выиграл чемпионат и Кубок Азербайджана. До этого в СМИ появилась информация, что в услугах голкипера заинтересованы московское «Динамо» и петербургский «Зенит», за который Лунев выступал с 2017 по 2021 год.

Лунев вызывается в сборную России с 2017 года. Он попал в список вызванных футболистов на товарищеские матчи национальной команды в марте 2024 года — с Сербией (4:0) и Парагваем (не состоялся из-за произошедшего теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле»).

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