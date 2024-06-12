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Лукашенко поздравил Путина с Днем России

Лукашенко поздравил Путина и всех россиян с Днем России

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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского президента Владимира Путина и всех россиян с Днем России. Соответствующая телеграмма опубликована на официальном сайте белорусского лидера.

Лукашенко отметил, что государственность России развивается, опираясь на многовековой исторический опыт и традиционные духовно-нравственные ценности, патриотизм граждан. По его словам, самым большим богатством для России всегда были ее люди.

Проводимый же президентом Путиным курс на укрепление человеческого капитала, широкую социально-экономическую поддержку семей и молодежи создает потенциал для наращивания мощи России, добавил глава Белоруссии.

Также Лукашенко пожелал Путину здоровья, сил и энергии в решении поставленных целей и задач, а россиянам — благополучия и добра.

День России отмечается 12 июня. Этот праздник установлен в честь принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР от 1990 года.

Ранее в Совфеде заявили о необходимости обновления элит в России.

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