В Совфеде заявили о необходимости обновления элит в России

В российском обществе появился запрос на обновление элиты. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем блоге на сайте верхней палаты в статье по случаю Дня России.

По мнению парламентария, сложившаяся в России система принятия и реализации решений является одной из самых эффективных, но вместе с тем в обществе назрел запрос на обновление тех его слоев, которые принято называть элитой.

Общество ждет, что в российской элите будет больше перспективной и инициативной молодежи, больше патриотов, готовых служить России. Также граждане просят создать механизмы, которые бы позволили пополнить элиты именно такими гражданами, отметила Матвиенко.

Председатель Совфеда напомнила о словах президента Российской Федерации Владимира Путина, сказанных в послании Федеральному Собранию в 2023 году. Тогда глава государства отметил, что военные, которые показали себя наилучшим образом во время специальной военной операции, должны в приоритетном порядке выдвигаться на вышестоящие должности.

Матвиенко добавила, что именно социальное, духовно-нравственное обновление управленческой команды станет залогом рывка России вперед по всем направлениям, в том числе на мировой арене.

Ранее в Совфеде предрекли России стратегический прорыв к мировому лидерству.