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Власти заявили о пожаре на промышленном объекте под Киевом

Глава Киевской ОВА сообщил о пожаре на промышленном объекте после ночных взрывов

После ночных взрывов в Киевской области произошел пожар на промышленном объекте. Об этом в Telegram-канале сообщил начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.

«Зафиксировано повреждение ряда объектов в двух районах области. В частности, в одном из районов произошел пожар на промышленном объекте. Сейчас к ликвидации пожара привлечены пожарно-спасательные подразделения Киевской области, города Киева, «Укрзализныци». Всего привлечено более 105 человек и 30 единиц техники», — заявил он.

В ночь на 12 июня украинский телеканал «Общественное» сообщал, что в Киеве произошло несколько взрывов, в городе работали системы противовоздушной обороны (ПВО).

До этого директор киевского Центра исследований энергетической промышленности Александр Харченко высказал мнение, что в противостоянии России и Украины наступил поворотный момент после того, как Вооруженные силы РФ стали наносить удары по энергетической инфраструктуре противника.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее СБУ провела досмотр в правительственном квартале Киева.

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