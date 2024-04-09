В Союзе садоводов рассказали, как эффективно бороться с сорняками

Механизированная уборка сорных растений может способствовать их размножению по территории садового или дачного участка, поэтому уборку лучше всего проводить с помощью лопаты. Об этом Pravda.Ru рассказала садовод и эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

По ее словам, бороться с травой можно также с помощью специальных препаратов.

«Все-таки сейчас есть специальные препараты от сорняков, которые не вызывают их размножения, нет риска, что они поползут по всему участку. Есть препараты от травы на грядках, осотов и прочих дел. Они распадаются в течение двух недель. И когда мы начнем в мае сажать, от химии уже ничего не останется,» — отметила эксперт.

Воронова добавила, что добиться стопроцентного эффекта можно, если убирать сорняки вручную. Она уточнила, что в середине весны их корни являются очень уязвимыми, потому что они только оживают.

Группа американских ученых из университетов штатов Миссури, Иллинойса, Северной Дакоты и других научных учреждений до этого выяснила, что самый популярный в мире гербицид — глифосат — утратил эффективность против десятков видов сорных растений.

Ранее был создан робот для прополки полей и удаления сорняков.