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Уровень реки Урал приблизился к критической отметке

Администрация Оренбурга: до критической отметки реки Урал осталось 24 см

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РИА Новости

Река Урал приближается к критической отметке. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации Оренбурга.

В администрации уточнили, что до этой отметки осталось 24 см.

«По состоянию на 14:00 9 апреля уровень воды  в реке Урал у Оренбурга поднялся до 906 см», — говорится в публикации.

Кроме того, река Сакмара с 8:00 до 14:00 прибавила 3 см, ее уровень составляет 808 см.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Глава МЧС Александр Куренков провел рабочую встречу с членами оперативного штаба и посетил один из пунктов временного размещения в Оренбурге, пострадавшем от наводнения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Вечером 5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней. Дамбу пытаются срочно заделать, а людей из города эвакуируют. Затоплены уже несколько тысяч зданий и домовладений.

Днем 6 апреля уровень воды в реке Урал в административном центре области Оренбурге стал приближаться к критической отметке в 930 см.

В регионе ввели режим ЧС федерального характера.

Ранее в Орске рассказали, что остались один на один с наводнением.

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