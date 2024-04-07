В Оренбургской области ввели режим ЧС федерального характера

Правительственная комиссия приняла решение отнести паводок в Оренбургской области к чрезвычайной ситуации федерального характера. Об этом заявил председатель комиссии, глава МЧС России Александр Куренков, слова которого передает ТАСС.

«С учетом заслушанных нами докладов, предлагаю отнести чрезвычайную ситуацию на территории Оренбургской области к чрезвычайной ситуации федерального характера и установить федеральный уровень реагирования», — сказал Куренков. Предложение поддержали все члены комиссии.

До этого Куренков охарактеризовал ситуацию с паводком в городе Орск как критическую.

Вечером 5 апреля в Орске прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней.

В спасательных работах в подтопленном Орске принимают участие более 700 спасателей. К спасению жителей и их имущества присоединились дополнительные группировки отряда «Центроспас», ГУ МЧС РФ по Кировской области, Уральского института ГПС МЧС РФ. В регион прилетел лично глава МЧС.

Ранее власти заявили о наихудшем сценарии с наводнением в Орске.