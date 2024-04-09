Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин ударил собутыльника во время ссоры и залил ему в рот монтажную пену

В Москве задержали мужчину, который залил знакомому монтажную пену в рот

close
100%
Shutterstock

Житель Москвы стал фигурантом уголовного дела после того, как его знакомого нашли с инородным веществом в дыхательных путях. Об этом сообщает управление СК РФ по столице.

Мужчину обнаружили в подвале одной из организаций на Таганской площади. Во время осмотра на его голове нашли травму.

«По подозрению в указанном преступлении задержан знакомый мужчины. В ближайшее время он будет доставлен в подразделение столичного СК для следственных действий», – сообщается в публикации.

На данный момент специалисты ведомства работают на месте. Им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, во время застолья между мужчинами произошел конфликт, после чего один ударил другого и залил в рот монтажную пену. О том, по какой причине между россиянами произошла ссора, информация отсутствует.

Ранее в Подмосковье женщина напала на соседку с ножом, потому что не хотела ехать с ней в лифте.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами