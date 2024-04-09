Россиянин ударил собутыльника во время ссоры и залил ему в рот монтажную пену

Житель Москвы стал фигурантом уголовного дела после того, как его знакомого нашли с инородным веществом в дыхательных путях. Об этом сообщает управление СК РФ по столице.

Мужчину обнаружили в подвале одной из организаций на Таганской площади. Во время осмотра на его голове нашли травму.

«По подозрению в указанном преступлении задержан знакомый мужчины. В ближайшее время он будет доставлен в подразделение столичного СК для следственных действий», – сообщается в публикации.

На данный момент специалисты ведомства работают на месте. Им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, во время застолья между мужчинами произошел конфликт, после чего один ударил другого и залил в рот монтажную пену. О том, по какой причине между россиянами произошла ссора, информация отсутствует.

Ранее в Подмосковье женщина напала на соседку с ножом, потому что не хотела ехать с ней в лифте.