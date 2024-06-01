Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Китае начались продажи дешевой версии кроссовера Voyah Free

Voyah начал продажи дешевой версии кроссовера Free с большим запасом хода

close
100%
Voyah

Компания Voyah, премиальная дочерняя фирма Dongfeng, начала предварительные продажи новой гибридной версии кроссовера Free. Об этом сообщает carnewschina.com. Стоимость пока не разглашается.

Отмечается, что новая версия Voyah Free сохранит 1,5-литровый бензиновый мотор. Однако электродвигатель у новинки будет только один — 272-сильный агрегат на задней оси. Передний двигатель мощностью 218 л.с. исключен.

Запас хода на электричестве вырос до 318 км. Полный запас хода — 1458 км.

Цены на новинку не раскрываются, но ожидается, что она будет доступнее полноприводного варианта кроссовера, который в Китае продаётся за 270 тыс. юаней (3,36 млн рублей по курсу на момент публикации).

До этого стало известно, что китайская компания Haval начала продажи на домашнем рынке обновленной модели H6. От дорестайлинговой версии новинка отличается решеткой радиатора с массивными пластинами. Также у модели появились вертикальные светодиодные секции дневных ходовых огней. Задние фонари — новые, без объединяющей их светящейся полосы.

Ранее россиянам назвали стоимость владения Volkswagen ID.6.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами