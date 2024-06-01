В Китае начались продажи дешевой версии кроссовера Voyah Free

Компания Voyah, премиальная дочерняя фирма Dongfeng, начала предварительные продажи новой гибридной версии кроссовера Free. Об этом сообщает carnewschina.com. Стоимость пока не разглашается.

Отмечается, что новая версия Voyah Free сохранит 1,5-литровый бензиновый мотор. Однако электродвигатель у новинки будет только один — 272-сильный агрегат на задней оси. Передний двигатель мощностью 218 л.с. исключен.

Запас хода на электричестве вырос до 318 км. Полный запас хода — 1458 км.

Цены на новинку не раскрываются, но ожидается, что она будет доступнее полноприводного варианта кроссовера, который в Китае продаётся за 270 тыс. юаней (3,36 млн рублей по курсу на момент публикации).

До этого стало известно, что китайская компания Haval начала продажи на домашнем рынке обновленной модели H6. От дорестайлинговой версии новинка отличается решеткой радиатора с массивными пластинами. Также у модели появились вертикальные светодиодные секции дневных ходовых огней. Задние фонари — новые, без объединяющей их светящейся полосы.

Ранее россиянам назвали стоимость владения Volkswagen ID.6.