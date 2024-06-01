Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Карпин может уехать работать в иностранный клуб

Карпин может стать главным тренером «Бешикташа»

close
100%
Сборная России по футболу' class="item-image" >
Телеграм-канал Сборная России по футболу

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин может возглавить турецкий «Бешикташ». Об этом в своем Telegram-канале пишет журналист Иван Карпов.

Российский специалист входит в шорт-лист потенциальных кандидатов. Руководство турецкого клуба также рассматривает кандидатуры Нури Шахина (ассистент главного тренера дортмундской «Боруссии») и Марка ван Боммела (главный тренер «Антверпена»).

При этом пока в турецком клубе не спешат с выбором наставника. «Бешикташ» ждет назначения нового спортивного директора, и главный тренер клуба будет выбран уже с учетом его мнения. При этом турецкой команде нравится, какой футбол строит Карпин.

«Ростов» под руководством Карпина в сезоне-2023/24 занял седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

В июле 2021 года Карпин, будучи главным тренером «Ростова», возглавил сборную России. Изначально он планировал совмещать работу в национальной команде и в клубе, но в начале августа он объявил, что принял решение сосредоточиться на сборной, после чего покинул «Ростов». После отстранения сборной России он снова стал совмещать две должности.

Ранее был назван тренер, который может заменить Карпина в сборной России.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами