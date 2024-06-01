Карпин может уехать работать в иностранный клуб

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин может возглавить турецкий «Бешикташ». Об этом в своем Telegram-канале пишет журналист Иван Карпов.

Российский специалист входит в шорт-лист потенциальных кандидатов. Руководство турецкого клуба также рассматривает кандидатуры Нури Шахина (ассистент главного тренера дортмундской «Боруссии») и Марка ван Боммела (главный тренер «Антверпена»).

При этом пока в турецком клубе не спешат с выбором наставника. «Бешикташ» ждет назначения нового спортивного директора, и главный тренер клуба будет выбран уже с учетом его мнения. При этом турецкой команде нравится, какой футбол строит Карпин.

«Ростов» под руководством Карпина в сезоне-2023/24 занял седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

В июле 2021 года Карпин, будучи главным тренером «Ростова», возглавил сборную России. Изначально он планировал совмещать работу в национальной команде и в клубе, но в начале августа он объявил, что принял решение сосредоточиться на сборной, после чего покинул «Ростов». После отстранения сборной России он снова стал совмещать две должности.

Ранее был назван тренер, который может заменить Карпина в сборной России.