Епископ Пантелеимон снят с руководства отдела РПЦ по благотворительности

Синод снял епископа Пантелеимона Шатова с руководства отдела Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению и Патриаршей гуманитарной миссии. Об этом сообщается на сайте РПЦ.

Пост главы отдела по благотворительности епископ занимал 14 лет. Также он является главой крупнейшего в России православного благотворительного фонда «Милосердие», который, согласно информации на сайте фонда, ежегодно оказывает помощь 30 тыс. человек. Фонд работает на средства жертвователей.

После отстранения епископа от обязанностей главы синодального отдела его пост временно занял председатель Отдела социального служения Московской епархии, протоиерей Михаил Потокин.

В РПЦ отставку епископа связали с «уже весьма пожилым возрастом владыки и необходимостью ротации кадров», передает ТАСС. Сейчас ему 73 года, в 75 лет епископы в России должны писать прошение на имя Патриарха об уходе на покой (при этом многие остаются в должности).

До этого епископ Верейский Пантелеимон предостерег от использования технологий во зло.

Ранее в РПЦ назвали неэтичным увольнение связывавшего грехи с болезнями и мутациями директора Института общей генетики им. Вавилова Российской академии наук Александра Кудрявцева из РАН.