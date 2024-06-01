Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Епископ Пантелеимон снят с руководства отдела РПЦ по благотворительности

Синод снял епископа Пантелеимона с руководства отдела РПЦ по благотворительности

close
100%
Владимир Трефилов/РИА Новости

Синод снял епископа Пантелеимона Шатова с руководства отдела Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению и Патриаршей гуманитарной миссии. Об этом сообщается на сайте РПЦ.

Пост главы отдела по благотворительности епископ занимал 14 лет. Также он является главой крупнейшего в России православного благотворительного фонда «Милосердие», который, согласно информации на сайте фонда, ежегодно оказывает помощь 30 тыс. человек. Фонд работает на средства жертвователей.

После отстранения епископа от обязанностей главы синодального отдела его пост временно занял председатель Отдела социального служения Московской епархии, протоиерей Михаил Потокин.

В РПЦ отставку епископа связали с «уже весьма пожилым возрастом владыки и необходимостью ротации кадров», передает ТАСС. Сейчас ему 73 года, в 75 лет епископы в России должны писать прошение на имя Патриарха об уходе на покой (при этом многие остаются в должности).

До этого епископ Верейский Пантелеимон предостерег от использования технологий во зло.

Ранее в РПЦ назвали неэтичным увольнение связывавшего грехи с болезнями и мутациями директора Института общей генетики им. Вавилова Российской академии наук Александра Кудрявцева из РАН.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами