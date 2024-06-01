Зеленскому предрекли поход к дознавателю из-за «узурпации» власти на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский узурпировал власть на Украине, потом ему придется «ходить к дознавателю», который выяснит обстоятельства захвата власти в стране. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил бывший премьер Украины Николай Азаров.

«Зеленский очень многим рискует, он сейчас думает, что ему не придется ходить к прокурору. А ходить придется к дознавателю, который будет выяснять все обстоятельства такой узурпации полномочий», — отметил Азаров.

Экс-премьер также назвал политику Зеленского преступлением.

До этого Азаров заявил, что Украина готова вести боевые действия до последнего украинца, власти страны целенаправленно проводят такую политику, а Зеленский не понимает, что люди – важнейший ресурс государства.

Ранее экс-премьер Украины обвинил спикера Рады в преступлении.