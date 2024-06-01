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Shot рассказал подробности о лечении Анастасии Заворотнюк

Shot: родные Заворотнюк не стали использовать для ее лечения спецпрепарат

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Global Look Press

Семья актрисы Анастасии Заворотнюк не стала использовать для ее лечения препарат, который специально для нее разработали в московском Институте молекулярной биологии имени Энгельгардта. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным канала, муж актрисы Петр Чернышёв обращался в ИМБ им. Энгельгардта и передавал клетки раковой опухоли для выработки специальных вирусов, способных уничтожить онкологию. Препарат был изготовлен, однако его так и не использовали из-за нехватки необходимой документации по вакцине и различных ограничений в использовании. Например, несколько лет назад колоть в больнице препарат, который не прошел клинические испытания, было юридически запрещено.

Родные Заворотнюк также обратились в петербургский НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова. Там пациентка могла без проблем получить персональную вакцину, но полностью избавиться от болезни не удалось из-за ее поздней стадии.

Анастасии Заворотнюк не стало в ночь на 30 мая в возрасте 53 лет. В последние годы актриса боролась с глиобластомой — раком головного мозга. Сообщалось, что ее состояние резко ухудшилось две недели назад. Актриса провела последние годы жизни в Московской области. У Заворотнюк остались дети — 23-летний Майкл, 28-летняя Анна и младшая наследница Мила 2018 года рождения.

Актриса наиболее известна российскому зрителю по роли няни Вики в сериале «Моя прекрасная няня».

Ранее в Москве десятки желающих пришли проститься с Анастасией Заворотнюк.

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