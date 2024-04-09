Россиянка сбежала от бойца СВО с миллионом рублей

Участник СВО рассказал, что его сожительница сбежала от него к любовнику, прихватив с собой 1 млн рублей. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным СМИ, житель Петербурга обратился в полицию 8 апреля — мужчина находится в военном госпитале. Пока участник СВО не может написать заявление, так как он получил ранение руки.

Как утверждает потерпевший, его 49-летняя сожительница забрала его деньги, более 1 млн рублей, и уехала в республику Удмуртия вместе с другим мужчиной. Петербуржец отметил, что готов написать заявление, но ему понадобится помощь других людей — на правой руке у него отсутствует локтевой сустав, а левой он пока писать не научился.

Похожий случай произошел в Москве — как утверждает участник спецоперации, неизвестная вошла в его доверие, после чего украла у него 1,85 млн рублей. Через некоторое время женщина призналась, что потратила все деньги, и перестала выходить на связь.

Ранее в Москве участника СВО обокрали, когда он лежал в госпитале после ампутации.