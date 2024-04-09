Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянка сбежала от бойца СВО с миллионом рублей

Боец СВО сообщил, что сожительница ушла от него с миллионом рублей к любовнику

close
100%
Евгений Одиноков/РИА Новости

Участник СВО рассказал, что его сожительница сбежала от него к любовнику, прихватив с собой 1 млн рублей. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным СМИ, житель Петербурга обратился в полицию 8 апреля — мужчина находится в военном госпитале. Пока участник СВО не может написать заявление, так как он получил ранение руки.

Как утверждает потерпевший, его 49-летняя сожительница забрала его деньги, более 1 млн рублей, и уехала в республику Удмуртия вместе с другим мужчиной. Петербуржец отметил, что готов написать заявление, но ему понадобится помощь других людей — на правой руке у него отсутствует локтевой сустав, а левой он пока писать не научился.

Похожий случай произошел в Москве — как утверждает участник спецоперации, неизвестная вошла в его доверие, после чего украла у него 1,85 млн рублей. Через некоторое время женщина призналась, что потратила все деньги, и перестала выходить на связь.

Ранее в Москве участника СВО обокрали, когда он лежал в госпитале после ампутации.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами