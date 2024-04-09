Потолок школы в Челябинской области чуть не рухнул людям на головы

В Челябинской области потолок школы чуть не рухнул людям на головы. Об этом сообщает Telegram-канал »Агентство чрезвычайных новостей».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в городе Южноуральске. Потолочная штукатурка в коридоре одной из школ рухнула на пол, чуть не попав на головы троим людям. На кадрах с места происшествия видно, что после обрушения на потолке стали видны деревянные перекрытия.

Информации о пострадавших в результате произошедшего не поступало. Обстоятельства и причины обрушения потолка на данный момент не уточняются.

Сообщается, что 8 апреля в школу приходили рабочие, которые займутся ремонтом после инцидента — они очистили потолок в зоне обрушения. Проход в этом месте коридора сейчас перекрыт.

До этого потолок обрушился на детей во время урока в московской школе. Кабинет проветривали во время урока, когда на детей неожиданно рухнула плитка с потолка, травмы получили четверо учеников.

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