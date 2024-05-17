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В Удмуртии женщина засудила соседа-пасечника, пчелы которого жалили ее в течение 20 лет

Пчеловода из Удмуртии обязали убрать с участка ульи из-за аллергии его соседки

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Depositphotos

В Удмуртии женщина через суд заставила соседа убрать ульи с участка. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Ижевчанка обратилась в суд с иском к своему соседу по СНТ. Она потребовала компенсации морального вреда за то, что пчелы, живущие в ульях на его участке, жалят ее на протяжении 20 лет.

В исковом заявлении женщина указала, что в 2022 году у нее развилась сильная аллергическая реакция на яд пчел и привела к постановке соответствующего медицинского диагноза, из-за наличия которого она не может находиться рядом с пчелами.

В итоге Завьяловский районный суд удовлетворил иск и возложил на ответчика обязанность устранить препятствия, которые мешают его соседке пользоваться ее земельным участком. Теперь мужчина обязан убрать со своей земли пчелиные ульи и заплатить дачнице компенсацию морального вреда в размере 10 тыс. рублей.

Ранее пенсионеры из Германии подали в суд на соседа-пчеловода, подопечные которого мешают им жить.

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