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Вспышки на Солнце достигли глубин океанов Земли, выяснили ученые

ONC: глубоководные детекторы зафиксировали последствия минувшей солнечной бури

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Depositphotos

Мощный геомагнитный шторм из-за сильных вспышек на Солнце 10-11 мая достиг морских глубин Земли. Об этом сообщили канадские исследователи из проекта Ocean Networks Canada (ONC) при Университете Виктории.

Подводные обсерватории ONC на западном и восточном побережьях Канады зафиксировали временное искажение магнитного поля планеты на глубине 2,7 километра.

Наиболее значительное магнитное смещение изменило направление компаса в диапазоне от +30 до -30 градусов и было зафиксировано на подводной площадке Folger Passage, входящей в состав кабельной обсерватории ONC NEPTUNE у побережья острова Ванкувер.

Обнаружение магнитных возмущений из-за солнечной бури произошло во время проверок качества данных. Аномалии в показаниях приборов совпали с геомагнитным штормом, вызвавшем яркие полярные сияния в разных регионах Земли.

По словам ученых, следующие несколько лет станут пиком текущего солнечного цикла, поэтому подобные события будут происходить гораздо чаще, чем в предыдущие годы.

Ранее исследователи предупредили о самой мощной магнитной буре на Земле за последние 20 лет.

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