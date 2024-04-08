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Названы опасные последствия аллергии на пыльцу

В Химкинской больнице сообщили, что аллергия на пыльцу может привести к астме

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При тяжелой форме аллергии на пыльцу последствия могут перерасти в астму и даже в хроническую обструктивную болезнь легких. Об этом «Радио 1» сообщили специалисты Химкинской областной больницы. Они подчеркивают, что для предотвращения опасных осложнений аллергию необходимо лечить, причем не тогда, когда симптомы уже заметны, а заранее, примерно за полгода до начала сезона.

«Для этого специальным способом выявляются те аллергены, на которые человек реагирует, и постепенно человека «тренируют» не воспринимать их так бурно. Такое лечение помогает примерно в 80% случаев», — уточняют врачи.

В случае, если с аллергией пришлось столкнуться впервые, специалисты советуют носить солнцезащитные очки и головной убор, мыть волосы каждый раз, приходя с улицы и чаще мыть руки. Также рекомендуется ежедневно проводить дома влажную уборку и воздержаться от занятия спортом на улице.

Врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина до этого отмечала, что аллергикам стоит избавиться от штор и ковров в доме, а также установить кондиционер для фильтрации воздуха с улицы.

Также она посоветовала минимизировать вероятность встречи с аллергеном: избегать мест, где посажены вызывающие аллергию растения, и исключить пребывание на улице с 4 часов утра и до обеда, когда концентрация пыльцы в воздухе максимальна. Кроме того, по ее словам, опасны ветреные солнечные дни.

Ранее лекарства от аллергии призвали внести в список запрещенных для водителей препаратов.

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