В Оренбуржье предупредили об угрозе наводнения на федеральных трассах

Угроза перелива существует на семи участках федеральных трасс в Оренбургской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

«В 31 муниципальном образовании [Оренбургской] области закрыто для движения транспортных средств 47 мостовых сооружений. Движение по федеральным автодорогам осуществляется без ограничений», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ситуация с участками федеральных трасс, на которых существует угроза перелива, находится на особом контроле.

Мэр Оренбурга Сергей Салмин говорил, что транспортного коллапса в городе не наблюдается. Общественный транспорт в городе работает, несмотря на паводок.

До этого в администрации Оренбурга сообщали, что уровень воды в реке Урал в районе города Оренбурга приближается к критической отметке.

Вечером 5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней. Дамбу пытаются срочно заделать, а людей из города эвакуируют. Затоплены уже несколько тысяч зданий и домовладений.

Ранее пассажирка утонувшей под Самарой лодки пожаловалась Путину.