В Оренбурге заявили о приближении уровня воды в Урале к опасной отметке

Уровень воды в реке Урал в районе города Оренбурга приближается к критической отметке. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале администрации населенного пункта.

В заявлении подчеркивается, что по состоянию на 14:00 по местному времени (12:00 мск) уровень воды в реке составил 893 см. Показатель увеличился на 21 см по сравнению с утренними данными, при этом опасным для Урала считается уровень воды 930 см.

Также представители властей отметили, что за последние шесть часов уровень воды в реке Сакмара у села Татарская Каргала вырос на девять сантиметров. В результате он достиг отметки в 792 см.

«По прогнозам специалистов, уровень воды превысит опасное значение. В ближайшие два дня ситуация будет только ухудшаться», — говорится в публикации.

В связи с этим администрация Оренбурга призвала граждан, находящихся в зоне затопления, покинуть свои дома и эвакуироваться в безопасные места.

4 апреля власти Оренбургской области ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с началом весенних паводков. На следующий день в городе Орске произошел прорыв дамбы сразу в двух местах. Позже прорыв зафиксировали в еще одном месте гидротехнического сооружения.

Утром 8 апреля уровень воды в реке Урал в районе административного центра региона составил 872 см. Всего за сутки показатель увеличился на 16 см.

Ранее жители Орска рассказали, что остались один на один с наводнением.