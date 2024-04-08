На всей территории Украины звучит воздушная тревога

Власти Украины объявили воздушную тревогу на всей территории страны, включая Киев.

Сирены почти одновременно зазвучали во всех регионах страны в период 13:22-13:24 по мск. Они также звучат на территории контролируемых Киевом частей ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

До этого сообщалось о взрывах в Запорожье и Одесской области.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале заявил, что в Запорожье звук взрыва был слышен громче всего в центре города. Подробности о взрывах в Одессе не приводятся.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее власти Харьковской области заявили об ударе по электроподстанции в селе Липцы.