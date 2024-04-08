Власти Харьковской области заявили об ударе по электроподстанции в селе Липцы

Из-за ударов по Харьковской области практически полностью уничтожена электроподстанция, расположенная в селе Липцы. С таким заявлением выступил глава областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов в эфире местного телеканала «Рада».

Согласно его информации, обесточено не только одно село, но и населенные пункты, находящиеся поблизости. Кроме того, в связи с критическими разрушениями там также сейчас отсутствует мобильная связь. Решается вопрос о принудительной эвакуации части местного населения.

Накануне стало известно, что власти Харьковской области рассматривают возможность принудительной эвакуации семей с детьми из северной части региона. Синегубов отметил, что речь идет о Харьковском и Богодуховском районах, непосредственно граничащих с Российской Федерацией. По его словам, там усилились обстрелы.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Харьковской области взрывы повредили склады.