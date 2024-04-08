Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Власти Харьковской области заявили об ударе по электроподстанции в селе Липцы

Глава Харьковской ОВА Синегубов: в селе Липцы ударом почти уничтожена подстанция

close
100%
Anna Voitenko/Reuters

Из-за ударов по Харьковской области практически полностью уничтожена электроподстанция, расположенная в селе Липцы. С таким заявлением выступил глава областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов в эфире местного телеканала «Рада».

Согласно его информации, обесточено не только одно село, но и населенные пункты, находящиеся поблизости. Кроме того, в связи с критическими разрушениями там также сейчас отсутствует мобильная связь. Решается вопрос о принудительной эвакуации части местного населения.

Накануне стало известно, что власти Харьковской области рассматривают возможность принудительной эвакуации семей с детьми из северной части региона. Синегубов отметил, что речь идет о Харьковском и Богодуховском районах, непосредственно граничащих с Российской Федерацией. По его словам, там усилились обстрелы.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Харьковской области взрывы повредили склады.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами