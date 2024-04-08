В МЧС РФ заявили, что существует риск затопления районов Тюмени

Замглавы МЧС РФ Виктор Яцуценко заявил в рамках выездного расширенного заседания комитетов Госдумы по безопасности и противодействию коррупции и по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, что существует большой риск затопления целых микрорайонов Тюмени. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Яцуценко, министерство стягивает к городу необходимые силы для реагирования.

Глава МЧС РФ Александр Куренков заявил, что в районах, где существует риск затопления, будет усилена группировка тяжелой авиации. Это поможет эвакуировать людей и доставлять нужные тяжелые грузы.

До этого мэрия Орска в Оренбургской области предупредила о прорыве дамбы в районе поселка Лесоторговый.

Оценить состояние дамбы на этом участке сейчас невозможно из-за паводка.

Днем 6 апреля уровень воды в реке Урал в административном центре области Оренбурге стал приближаться к критической отметке в 930 см.

Ранее вода затопила половину Старого города Орска.