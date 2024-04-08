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Кабмину РФ поручено представить предложения по расширению семейной ипотеки

Путин поручил подготовить предложения по включению вторички в семейную ипотеку

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Президент РФ Владимир Путин поручил кабинету министров страны разработать и представить предложения, касающиеся предоставления льготной ипотеки семьям с детьми в ряде регионов. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Речь идет о предоставлении гражданам кредитов на покупку готового жилья на вторичном рынке недвижимости. При этом одним из условий выдачи займа является проживание семей в населенных пунктах с низкими темпами строительства домов.

«Правительству Российской Федерации: представить предложения по вопросам, касающимся: возможности приобретения семьями, имеющими детей, с использованием льготной ипотечной программы для таких семей готового жилья на вторичном рынке, расположенного в границах населенных пунктов, в которых жилищное строительство осуществляется в недостаточном объеме», — говорится в перечне поручений российского лидера, составленном по итогам его поездок в Свердловскую и Челябинскую области.

В конце марта председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что летом в стране будет завершена программа массовой льготной ипотеки. Тем не менее адресные программы, включая семейную ипотеку, продолжат действовать.

Ранее россиян предупредили о рисках покупки жилья, в которое был вложен материнский капитал.

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