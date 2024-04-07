При атаке ВСУ на Белгородскую область погибла девушка

Система ПВО сбила четыре беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородском районе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате отражения атаки дронов в селе Шагаровка осколки попали в машину, в которой находилась семья из шести человек. Одна девушка погибла он полученных ран до прибытия скорой помощи.

Днем 7 апреля в Министерстве обороны России заявили о пресечении попытки Вооруженных сил Украины совершить атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ.

Также сообщалось, что Вооруженные силы Украины ударили по куполу шестого энергоблока Запорожской атомной электростанции.

Кроме того, ВСУ нанесли удар по машине председателя Каховской территориальной избирательной комиссии.

Ранее в США предрекли коллапс ВСУ.