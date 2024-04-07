За сутки в Петербурге «заминировали» более 150 объектов и эвакуировали тысячу человек

В Петербурге за сутки поступили сообщения более, чем о 150 лжеминированиях. Об этом сообщает »78.ru».

По информации телеканала, на телефоны и почту различных организаций города поступило пять сообщений с информацией о якобы «минировании» 153 объектов. Взрывчатых веществ и взрывных устройств при проверках обнаружено не было.

В ходе проверочных мероприятий из одного из зданий эвакуировали около тысячи человек. В осмотрах объектов задействовали 98 сотрудников правоохранительных органов.

Сообщается, что один из номеров, с которого поступило сообщение о лжеминировании, принадлежит 20-летнему молодому человеку из Гатчины. Он пояснил, что не посылал никаких обращений и не знает, кто мог воспользоваться его номером. Россиянина отпустили.

Ранее в Петербурге 340 человек эвакуировали из фудмолла из-за сообщения о минировании.