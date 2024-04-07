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Индустриальный колледж Орска «отрезан от города» из-за паводка

Колледжи Орска, находящиеся в районе затопления, перевели студентов на дистанционное обучение

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РИА Новости

Орский колледж искусств, расположенный в районе Старого города, перевел студентов на дистанционное обучение из-за паводка. Об этом «Газете.Ru» сообщил директор учреждения Денис Меркулов. При этом, по его словам, вода до здания колледжа не дошла.

«Мы тоже на дистанте, до колледжа вода еще не дошла, но к колледжу не добраться. Все перекрыли», — сказал он.

Директор Орского индустриального колледжа Ольга Завренко также рассказала «Газете.Ru», что студенты с субботы находятся на дистанционном обучении. Она отметила, что до учебных корпусов вода еще не дошла, но сейчас учреждение «отрезано» от города из-за перекрытых дорог.

«Не залило еще, но вода подступает. На сегодняшний день сухо в обоих корпусах. Света нет, отопления нет, телефонная связь не работает. Но воды в зданиях нет, слава Богу. Мы на дистанте с субботы, потому что мы с обеих сторон отрезаны от города. У нас через мост закрыто движение, и с вокзала закрыто движение», — отметила она.

До этого агентство ТАСС со ссылкой на региональное министерство образования сообщило, что все школы Орска из-за паводка перевели на дистанционное обучение.
Вечером 5 апреля в Орске прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней. Дамбу пытаются срочно заделать, а людей из города эвакуируют. Затоплены уже несколько тысяч зданий и домовладений.

7 апреля глава МЧС России Александр Куренков сообщил, что правительственная комиссия приняла решение отнести паводок в Оренбургской области к чрезвычайной ситуации федерального характера. Он охарактеризовал ситуацию с паводком в городе как критическую.

Ранее власти Орска начали составлять списки пострадавших для выплаты компенсаций.

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