В Одесской области сотрудники военкомата избили 14-летнего сироту

Сотрудники военкомата в Одесской области избили 14-летнего подростка, угрожали ему оружием и пытались мобилизовать. Об этом сообщает «Страна».

По информации издания, 2 апреля в Измаильском районе сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) пытались мобилизовать 14-летнего. Его жестоко задержали на улице и, угрожая оружием, затолкали в автобус. Однако, когда выяснили, что парню только 14, его высадили прямо на трассе. Подросток возвращался домой около двух часов пешком.

Уточняется, что подросток круглый сирота, живет с бабушкой. О случившемся он рассказал в школе, после чего жители села обратились в полицию, прокуратуру и к омбудсмену.

5 апреля в Верховной раде предложили увеличить штраф за неявку в военкомат по повестке.

До этого сообщалось, что правительство Украины предложило наказывать лишением свободы за отказ от прохождения медицинского осмотра в территориальных центрах комплектования.

27 марта замглавы ТЦК Ивано-Франковской области Украины Роман Боднар рассказал о 40 тыс. уклонистов в регионе.

Ранее военный эксперт не исключил массовый призыв инвалидов в ряды ВСУ.