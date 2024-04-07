Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Одесской области сотрудники военкомата избили 14-летнего сироту

В Одесской области сотрудники ТЦК пытались мобилизовать 14-летнего подростка

close
100%
Violeta Santos Moura/Reuters

Сотрудники военкомата в Одесской области избили 14-летнего подростка, угрожали ему оружием и пытались мобилизовать. Об этом сообщает «Страна».

По информации издания, 2 апреля в Измаильском районе сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) пытались мобилизовать 14-летнего. Его жестоко задержали на улице и, угрожая оружием, затолкали в автобус. Однако, когда выяснили, что парню только 14, его высадили прямо на трассе. Подросток возвращался домой около двух часов пешком.

Уточняется, что подросток круглый сирота, живет с бабушкой. О случившемся он рассказал в школе, после чего жители села обратились в полицию, прокуратуру и к омбудсмену.

5 апреля в Верховной раде предложили увеличить штраф за неявку в военкомат по повестке.

До этого сообщалось, что правительство Украины предложило наказывать лишением свободы за отказ от прохождения медицинского осмотра в территориальных центрах комплектования.

27 марта замглавы ТЦК Ивано-Франковской области Украины Роман Боднар рассказал о 40 тыс. уклонистов в регионе.

Ранее военный эксперт не исключил массовый призыв инвалидов в ряды ВСУ.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами