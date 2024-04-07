Орский нефтеперерабатывающий завод остановил работу из-за паводка

Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в городе Орске Оренбургской области приостановил работу из-за аномального паводка. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе завода.

«Во избежание экологических рисков и в целях соблюдения техники безопасности, связанной в первую очередь с безопасностью труда на производстве, работа Орского НПЗ временно приостановлена», — говорится в сообщении.

До этого пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области заявляла, что развитие ситуации с паводком в регионе трудно предсказать из-за обильных осадков, но в Орске обстановка развивается по самому неблагоприятному сценарию.

Вечером 5 апреля в Орске прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней. Дамбу пытаются срочно заделать, а людей из города эвакуируют. Затоплены несколько тысяч зданий и домовладений.

В спасательных работах в подтопленном Орске принимают участие более 700 спасателей. К спасению жителей и их имущества присоединились дополнительные группировки отряда «Центроспас», ГУ МЧС РФ по Кировской области, Уральского института ГПС МЧС РФ. В регион прилетел лично глава МЧС.

Ранее в Курганской области началась превентивная эвакуация.