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Эксперт заявил о нарушениях при строительстве дамбы в Орске

Эксперт Дюкарев: при строительстве дамбы в Орске был допущен ряд нарушений

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Судебный эксперт, директор ООО «МЭКА» Олег Дюкарев заявил, что в ходе возведения дамбы в Орске был допущен ряд нарушений. Об этом сообщает газета «Известия».

По словам Дюкарева, экспертиза, проведенная в 2013 году в рамках судебного процесса по делу о строительстве дамбы, выявила несоответствие указанных в документах объемов работы полученным результатам. Так, были обнаружены нарушения в объемах строительства и в объемах работ. Нарушения также были выявлены при строительстве дамбы, при составлении сметы, при составлении актов выполненных работ.

На взгляд эксперта, именно эти ошибки и нарушения можно считать причиной прорыва дамбы и последовавшего за ним затопления населенных пунктов.

До этого сообщалось, что глава МЧС Александр Куренков вылетел в пострадавшую от паводка Оренбургскую область.

Ранее сообщалось, что дамба в Орске полностью разрушилась.

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