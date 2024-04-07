С подтопленных территорий Орска в круглосуточном режиме эвакуируют жителей

Эвакуация жителей города Орска с подтопленных территорий проводится в круглосуточном режиме. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области.

Отмечается, что в эвакуации задействованы региональные и муниципальные службы, спасатели, волонтеры. В арсенале мобильных спасательных групп имеется вся необходимая техника, в том числе, плавсредства.

Железнодорожный переезд осуществляет работу в штатном режиме.

Жители Орска будут эвакуированы в пункты временного размещения или же к родственникам. Всего в городе организовано 12 пунктов временного размещения. Их число в случае необходимости будет увеличено.

Власти продолжают информировать жителей о необходимости для обеспечения безопасности покинуть дома, взяв собой вещи и документы.

До этого сообщалось, что уровень воды в реки Урал достиг почти 11 метров, поэтому Новый город в Орске находится под угрозой подтопления.

Ранее сообщалось, что в спасательных работах в Орске участвуют более 700 сотрудников МЧС.