Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

С подтопленных территорий Орска в круглосуточном режиме эвакуируют жителей

В Орске с подтопленных территорий круглосуточно ведется эвакуация населения

close
100%
РИА Новости

Эвакуация жителей города Орска с подтопленных территорий проводится в круглосуточном режиме. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области.

Отмечается, что в эвакуации задействованы региональные и муниципальные службы, спасатели, волонтеры. В арсенале мобильных спасательных групп имеется вся необходимая техника, в том числе, плавсредства.

Железнодорожный переезд осуществляет работу в штатном режиме.

Жители Орска будут эвакуированы в пункты временного размещения или же к родственникам. Всего в городе организовано 12 пунктов временного размещения. Их число в случае необходимости будет увеличено.

Власти продолжают информировать жителей о необходимости для обеспечения безопасности покинуть дома, взяв собой вещи и документы.

До этого сообщалось, что уровень воды в реки Урал достиг почти 11 метров, поэтому Новый город в Орске находится под угрозой подтопления.

Ранее сообщалось, что в спасательных работах в Орске участвуют более 700 сотрудников МЧС.

Все новости на тему:
Потоп в Оренбуржье
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами