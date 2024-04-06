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В Ленобласти мужчина оставил комментарий о теракте в «Крокусе» и стал фигурантом дела

В Тихвине сварщика арестовали за комментарий о теракте в «Крокусе»

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Shutterstock

Сварщика из Ленобласти заключили под стражу после того, как он высказался о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает «Фонтанка».

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о публичном оправдании терроризма.

Известно, что ранее он уже привлекал внимание правоохранителей и получал условный срок за кражу и вовлечение в преступление несовершеннолетнего.

Уроженец Башкирии стал фигурантом дела после того, как оставил комментарий в соцсетях. Мужчина опубликовал комментарий с несколькими смайликами под постом о теракте.

По словам самого 26-летнего подозреваемого, своим комментарием он пытался снизить эмоциональность других пользователей. Изначально его отпустили, но позже арестовали.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Тысячи людей собрались в зале, где должна была выступать группа «Пикник». Перед концертом группа вооруженных людей ворвалась в помещение и открыла стрельбу по людям. Во время теракта пострадали более 300 человек.

Ранее в Петербурге арестовали «шутившего» о теракте в «Крокусе» гражданина Таджикистана.

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