Мать пятерых детей из Новосибирска распространяла наркотики в Барнауле

В Барнауле сотрудники полиции задержали жительницу Новосибирска, многодетная мать распространяла наркотики. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Алтайскому краю.

30-летнюю жительницу Новосибирска задержали в одной из барнаульских гостиниц, в ходе обыска ее номера правоохранители обнаружили и изъяли свертки с наркотическим веществом общим весом более 28 граммов.

Как установили следователи, мать пятерых детей на протяжении длительного времени получала оптовые партии наркотиков через интернет-магазин на территории Новосибирска. После этого фасовала их в более мелкие упаковки, выезжала в Барнаул, делала тайники-закладки в разных районах города и отправляла их описание интернет-куратору.

Известно, что женщина уже имела проблемы с законом, она привлекалась к уголовной ответственности за разбой и умышленное причинение вреда здоровью. В отношении россиянки возбуждено уголовное дело.

Ранее силовики накрыли созданную супружеской парой банду, торговавшую наркотиками по всей России.