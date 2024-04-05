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Губернатор Мурманской области хорошо перенес транспортировку в областную больницу

Губернатора Мурманской области Чибиса транспортировали в областную больницу

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, которого перевезли в Мурманскую областную клиническую больницу, находится в отделении интенсивной терапии и реанимации. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба региона.

По словам заместителя губернатора — министра здравоохранения Мурманской области Дмитрия Панычева, состояние Чибиса оценивается как тяжелое, но стабильное. Губернатор хорошо перенес транспортировку в областную больницу, подчеркнул Панычев.

4 апреля губернатор Мурманской области провел встречу с избирателями в городе Апатиты. Однако после мероприятия на него напал мужчина с ножом, ранив в живот. В результате главе региона понадобилась операция.

Сотрудникам Росгвардии удалось задержать нападавшего на месте преступления. По предварительной информации, под стражей оказался один из местных жителей. В прошлом он привлекался к ответственности за причинение вреда здоровью человека.

После задержания мужчине была назначена психиатрическая экспертиза. В своих первоначальных показаниях он заявил, что напал на губернатора Мурманской области из-за некоего «голоса в голове». Но впоследствии гражданин признался, что решился на этот шаг из-за неприязни к чиновнику.

Ранее в Кремле прокомментировали покушение на Андрея Чибиса.

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