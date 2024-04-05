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У мигранта, напавшего на девочку в столичном магазине, выявили психическое расстройство

Обвиняемый в нападении на ребенка в Москве уроженец Киргизии нуждается в лечении

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Мигрант, напавший на шестилетнюю девочку в московском магазине, избежит колонии из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщила столичная прокуратура.

Инцидент произошел 6 января в продуктовом магазине на Новочеркасском бульваре. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения 43-летний уроженец Киргизии набросился на незнакомую ему девочку дошкольного возраста. Он стал угрожать ей и схватил за шею. Злоумышленника обезвредили очевидцы и отец пострадавшей.

Сегодня стало известно, что расследование уголовного дела о покушении завершено. Фигурант остается под стражей. Он признал свою вину и раскаялся в содеянном.

«Согласно выводам экспертизы, мужчина страдает психическим расстройством и нуждается в принудительном лечении», — говорится в сообщении пресс-службы.

До этого СМИ писали, что перед нападением мигрант мог употребить наркотики.

Ранее несовершеннолетнего мигранта выдворили из России после оскорбления губернатора Самарской области.

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