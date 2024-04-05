Губернатор Мурманской области Чибис после нападения будет проходить лечение в регионе

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, который пережил покушение во время встречи с местными жителями, будет проходить лечение в регионе, сообщила пресс-секретарь чиновника Лилия Сечкина. Ее цитирует ТАСС.

«Губернатор остается на лечении в Мурманской области, его переводы на данный момент в другие медучреждения не планируются», — рассказала она.

Ранее власти региона сообщили, что перевод Чибиса в мурманскую больницу пока не обсуждается. Уточнялось, что если и будет принято решение перевезти губернатора в Мурманск, то «с точки зрения безопасности это не будут анонсировать».

Нападение на Чибиса произошло 4 апреля на выходе их здания ДК «Строитель» в Апатитах, где проходила встреча губернатора с местным населением. После нападения чиновник самостоятельно дошел до автомобиля. В настоящее время он находится в городской больнице. Следственный комитет уже начал расследование случившегося.

Вскоре врачи оценили состояние губернатора после нападения.

Ранее врачи рассказали о везении Чибиса.