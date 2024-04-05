Пресс-секретарь Чибиса рассказала о временной замене губернатора после покушения

Решение по исполнению обязанностей главы Мурманской области Андрея Чибиса примут в ближайшее время. Об этом заявила пресс-секретарь главы региона Лилия Сечкина в эфире телеканала «Россия-24».

Администрация выберет человека, который будет исполнять обязанности Андрея Чибиса, пока тот находится в больнице после нападения. Сечкина отметила, что пока давать прогнозов, сколько займет восстановление главы Мурманской области, невозможно.

4 апреля в городе Апатиты произошло вооруженное нападение на Андрея Чибиса. Позже подозреваемого мужчину, напавшего с ножом на главу региона, задержали. Он сообщил правоохранителям, что совершить преступление ему сказал голос в голове.

Главный врач центральной городской больницы (ЦГБ) города Апатиты Юрий Ширяев заявил, что Чибису сильно повезло, потому что аорта не была задета.

На следующий день в Telegram-канале Чибиса опубликовали видео с ним, где губернатор рассказал, что пришел в себя после операции, и поблагодарил врачей. «Сейчас буду восстанавливаться и дальше в бой, только вперед», — сказал глава Мурманской области.

Ранее стало известно, что росгвардейца, который задержал напавшего на Чибиса мужчину, представят к награде.