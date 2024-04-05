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Слуцкий рассказал, что значит для всех жителей России нападение на Чибиса

Слуцкий заявил, что нападение на Чибиса — акт против всех жителей России

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Petrov Sergey/Global Look Press

Атака на главу Мурманской области Андрея Чибиса — подлый поступок, который затрагивает всех жителей России. Об этом заявил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

В пресс-службе региона сообщили о том, что Чибис был ранен ножом в Апатитах и сейчас его оперируют, а нападавший задержан.

«Нападение на губернатора Мурманской области Андрея Владимировича Чибиса — подлый акт против всех граждан России. Глава региона проводил открытую встречу с местными жителями, и преступник напал на безоружного человека», — говорится в сообщении

Лидер ЛДПР подчеркнул, что независимо от мотивов нападения, агрессия в сторону представителей власти является угрозой для основ государственного строя и углубляет разрыв между властью и обществом.

Как пишет Telegram-канал 112, напавшего на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса зовут Александр Быданов, ему 42 года. По информации источника канала, мужчина сообщил правоохранителям, что совершить преступление ему сказал голос в голове. При задержании росгвардейцы ранили Быданова в ногу.

Ранее уголовное дело возбудили в отношении мужчины за попытку поджечь Мавзолей Ленина.

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