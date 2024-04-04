Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Заключенные из США попросили разрешить им наблюдать солнечное затмение

Американские заключенные борются за право наблюдать солнечное затмение

close
100%
Reuters

В США заключенные борются за право наблюдать апрельское солнечное затмение и требуют признать его «религиозным событием». Об этом пишет Metro.

На следующей неделе земляне переживут период темноты, при котором Луна полностью закроет Солнце. Шестеро заключенных из тюрьмы в округе Салливан, штат Нью-Йорк, также решили своими глазами увидеть это редкое явление и подали иск в федеральный суд против департамента исправительных учреждений и общественного надзора Нью-Йорка (DOCCS). Они утверждают, что солнечное затмение — природное явление, имеющее для многих большое религиозное значение, и просят разрешить им стать его свидетелями.

Полное затмение, как уточняется, в последний раз происходило в США в 2017 году и повторится только в 2044 году. Поэтому многие воспринимают затмение, которое произойдет 8 апреля, как последнюю возможность. Заключенные, подписавшие иск, говорят, что «они должны увидеть [его] и осмыслить, чтобы соблюсти свои верования». Адвокаты истцов попросили судью вынести решение по этому вопросу до конца недели.

Интересно, что первым о разрешении наблюдать затмение попросил заключенный-атеист. После его обращения руководство пенитенциарного учреждения даже пообещало купить и предоставить специальные очки для наблюдения за солнечным затмением. Однако вскоре комиссар DOCCS заявил, что 8 апреля все исправительные учреждения будут работать по праздничному графику и заключенные останутся в жилых блоках с 14:00 до 17:00, а значит не смогут застать редкое астрономическое явление.

Ранее ученые выяснили, что апрельское солнечное затмение приведет к росту числа ДТП.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами