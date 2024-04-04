Заключенные из США попросили разрешить им наблюдать солнечное затмение

В США заключенные борются за право наблюдать апрельское солнечное затмение и требуют признать его «религиозным событием». Об этом пишет Metro.

На следующей неделе земляне переживут период темноты, при котором Луна полностью закроет Солнце. Шестеро заключенных из тюрьмы в округе Салливан, штат Нью-Йорк, также решили своими глазами увидеть это редкое явление и подали иск в федеральный суд против департамента исправительных учреждений и общественного надзора Нью-Йорка (DOCCS). Они утверждают, что солнечное затмение — природное явление, имеющее для многих большое религиозное значение, и просят разрешить им стать его свидетелями.

Полное затмение, как уточняется, в последний раз происходило в США в 2017 году и повторится только в 2044 году. Поэтому многие воспринимают затмение, которое произойдет 8 апреля, как последнюю возможность. Заключенные, подписавшие иск, говорят, что «они должны увидеть [его] и осмыслить, чтобы соблюсти свои верования». Адвокаты истцов попросили судью вынести решение по этому вопросу до конца недели.

Интересно, что первым о разрешении наблюдать затмение попросил заключенный-атеист. После его обращения руководство пенитенциарного учреждения даже пообещало купить и предоставить специальные очки для наблюдения за солнечным затмением. Однако вскоре комиссар DOCCS заявил, что 8 апреля все исправительные учреждения будут работать по праздничному графику и заключенные останутся в жилых блоках с 14:00 до 17:00, а значит не смогут застать редкое астрономическое явление.

Ранее ученые выяснили, что апрельское солнечное затмение приведет к росту числа ДТП.