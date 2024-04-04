Путин прокомментировал регулярное повышение россиянами своей квалификации

Президент России Владимир Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России заявил, что постоянное повышение россиянами своей квалификации является требованием времени. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, доступное качественное образование является реальной возможностью для человека приобретать хорошую, интересную, перспективную профессию по душе. Еще одним фактором является повышение своей квалификацией на протяжении всей карьеры, всей жизни.

«Сегодня это абсолютный нарратив, требование времени», — сказал он.

До этого вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время торжественного открытия Фестиваля профессий на выставке-форуме «Россия» заявила, что реальная заработная плата в России за последние шесть лет выросла более чем на 30%.

5 марта «Известия» писали, что около 63% российских работодателей намерены повысить зарплаты сотрудникам в 2024 году. Выяснилось, что большинство (36%) компаний планируют прибавку к окладам от 5% до 10%.

Ранее в профсоюзах объяснили, почему женщины соглашаются работать за меньшую зарплату.