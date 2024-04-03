Украинское село Ватутино решили переименовать в Залужное

Село Ватутино, названное в честь советского военачальника Николая Ватутина, и находящееся в Харьковской области Украины, могут в скором времени переименовать в Залужное. Об этом в своем Telegram-канале сообщила депутат Верховной рады Ирина Геращенко.

По словам парламентария, решение о переименовании принял комитет Рады по местному самоуправлению. Также депутаты предлагают изменить название города Ватутино в Черкасской области на Багачев. Все эти вопросы будут рассмотрены на ближайшем пленарном заседании.

При этом Геращенко не уточнила, связано ли новое название села с экс-главкомом ВСУ Валерием Залужным.

2 апреля власти Харькова переименовали 18 топонимов, названия которых были связаны с Россией и СССР. Известно, что въезд Тринклера, получивший название в честь русского и советского ученого и изобретателя Густава Тринклера, переименован во въезд Джуса – такой позывной был у украинского пилота. Улицу имени Героя СССР Ивана Бакулина переименовали в честь экс-замминистра МВД Украины Евгения Енина. Названный в честь Алтайского края переулок получил название Ветреного. Беломорская улица переименована в Финскую, Владивостокская — в Шведскую.

Ранее в Литве предложили переименовать Русскую улицу в честь наемника.