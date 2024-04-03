Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинское село Ватутино решили переименовать в Залужное

Комитет Рады принял решение переименовать село Ватутино в Залужное

close
100%
РИА «Новости»

Село Ватутино, названное в честь советского военачальника Николая Ватутина, и находящееся в Харьковской области Украины, могут в скором времени переименовать в Залужное. Об этом в своем Telegram-канале сообщила депутат Верховной рады Ирина Геращенко.

По словам парламентария, решение о переименовании принял комитет Рады по местному самоуправлению. Также депутаты предлагают изменить название города Ватутино в Черкасской области на Багачев. Все эти вопросы будут рассмотрены на ближайшем пленарном заседании.

При этом Геращенко не уточнила, связано ли новое название села с экс-главкомом ВСУ Валерием Залужным.

2 апреля власти Харькова переименовали 18 топонимов, названия которых были связаны с Россией и СССР. Известно, что въезд Тринклера, получивший название в честь русского и советского ученого и изобретателя Густава Тринклера, переименован во въезд Джуса – такой позывной был у украинского пилота. Улицу имени Героя СССР Ивана Бакулина переименовали в честь экс-замминистра МВД Украины Евгения Енина. Названный в честь Алтайского края переулок получил название Ветреного. Беломорская улица переименована в Финскую, Владивостокская — в Шведскую.

Ранее в Литве предложили переименовать Русскую улицу в честь наемника.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами