Почти треть россиян заявили о готовности открыть бизнес на пенсии

Порядка трети опрошенных россиян хотят открыть свой бизнес на пенсии. Такие данные приводятся в исследовании аналитиков компании «Деловая среда» и медиахолдинга Rambler&Co.

Лучшей сферой для своего дела во взрослом возрасте 29% россиян считают персональные услуги, 25 — IT. Предоставлению услуг в сфере растениеводства, животноводства, охоты и рыбалки отдают предпочтение 14% респондентов. Остальные категории набрали менее 10% каждая.

В ходе опроса почти треть россиян, которые хотят открыть бизнес на пенсии, назвали главным преимуществом в этом возрасте — отсутствие необходимости обеспечивать семью.

25% респондентов считают, что к этому возрасту накопили большой опыт и знания, 19% уверены, что будут обладать достаточным количеством свободного времени.

Еще 19% назвали среди плюсов наличие постоянного дохода в виде помощи со стороны семьи, 6% — большое количество связей и знакомств.

При этом 16% россиян не хотели бы открывать свое дело на пенсии и заявили о желании путешествовать, 14% сообщили, что мечтают построить дом или дачу. 14% — просто отдохнуть и позаботиться о себе. Оставшиеся 27% ответили, что стараются все успеть до пенсии.

По информации «Деловой среды» в 2023 году на 52% увеличилось число россиян, зарегистрировавших свой бизнес после 56 лет (по сравнению с 2022 годом).

Первые три месяца 2024 года также подтвердили эту тенденцию: на 55% увеличилось количество новых предпринимателей старше 56 лет (в сравнении с аналогичным периодом прошлого года).

По словам исполняющего обязанности генерального директора «Деловой среды» Алексея Грищенко, в прошлом году лидерами по доле предпринимателей, открывших дело в этом возрасте, стали Забайкальский край, Ставропольский край и Воронежская область.

Чаще всего люди пенсионного возраста открывали дело в сфере розничной торговли. На втором месте по популярности оказалась сфера пассажирских и грузоперевозок, за ней — операции с недвижимостью, оптовая торговля, стройка, общепит, растениеводство, животноводство и другие.