Путин призвал не допустить роста ксенофобии, исламофобии из-за «Крокуса»

Президент России Владимир Путин назвал недопустимым использование теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» для провоцирования национальной и иной розни в РФ. Его слова приводит ТАСС.

«Недопустимо использовать недавние трагические события [в «Крокус Сити Холле»] для провоцирования национальной розни, ксенофобии, исламофобии и так далее», — заявил глава государства на коллегии МВД.

Теракт на территории «Крокус Сити Холла» произошел вечером 22 марта. По версии следствия, четверо мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям перед концертом группы «Пикник». Исполнители теракта также подожгли здание, используя бензин.

На текущий момент известно о 10 арестованных фигурантах дела о теракте. В СИЗО находятся в том числе четверо нападавших. Их поймали на территории Брянской области утром 23 марта.

2 апреля адвокат Игорь Трунов сообщил, что потерпевшие в теракте подали заявление о возбуждении уголовного дела против владельцев «Крокуса».

Ранее граждан Киргизии не впустили в Россию после теракта в «Крокусе».