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В Кузбассе экс-полицейскому, разгласившему гостайну, вынесли приговор

В Кузбассе бывшему сотруднику полиции вынесли приговор за разглашение гостайны

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

В Кемеровской области суд вынес приговор в отношении бывшего сотрудника правоохранительных органов, который разгласил государственную тайну. Также двум сотрудникам угольной компании региона объявлено предостережение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Кузбассу.

«По материалам УФСБ за разглашение сведений, составляющих государственную тайну, осужден бывший сотрудник правоохранительных органов Кузбасса», — рассказали в управлении.

Осужденного приговорили к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

Два сотрудника угольной компании получили официальные предостережения о недопустимости действий, которые создают условия для разглашения гостайны.

До этого по подозрению в совершении аналогичного преступления ведомство задержало полицейского в Тюменской области — мужчина мог разгласить доверенные ему по службе сведения перед лицами, не имеющими доступа к этой информации.

Ранее бывшего полицейского из Краснодара оштрафовали за разглашение гостайны.

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