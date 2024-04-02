В Кузбассе экс-полицейскому, разгласившему гостайну, вынесли приговор

В Кемеровской области суд вынес приговор в отношении бывшего сотрудника правоохранительных органов, который разгласил государственную тайну. Также двум сотрудникам угольной компании региона объявлено предостережение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Кузбассу.

«По материалам УФСБ за разглашение сведений, составляющих государственную тайну, осужден бывший сотрудник правоохранительных органов Кузбасса», — рассказали в управлении.

Осужденного приговорили к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

Два сотрудника угольной компании получили официальные предостережения о недопустимости действий, которые создают условия для разглашения гостайны.

До этого по подозрению в совершении аналогичного преступления ведомство задержало полицейского в Тюменской области — мужчина мог разгласить доверенные ему по службе сведения перед лицами, не имеющими доступа к этой информации.

Ранее бывшего полицейского из Краснодара оштрафовали за разглашение гостайны.