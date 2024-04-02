Москвичам пообещали рекордно теплую погоду 2 апреля

Температура воздуха в Москве 2 апреля может достичь рекордного значения. Об этом в беседе с RT рассказал ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков.

Специалист отметил, что накануне, 1 апреля, температура воздуха в столице уже поставила рекорд.

«И сегодня еще один такой, и даже, может быть, более теплый день. Будет перекрыт очередной первоапрельский рекорд, который составляет 17,4°С и был зафиксирован более полувека назад, в 1951. По расчетам, воздух прогреется до плюс +23...+24°С», — отметил Старков.

При этом синоптик отметил, что в среду, 3 апреля, в городе начнется похолодание, температура опустится до +15°С. В четверг она составит только +8...+10°С.

2 апреля главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале сообщала, что прошедшая ночь в Москве стала самой теплой для начала апреля за последние 75 лет. По ее словам, температура воздуха в столице составила +9,3°C. До этого самой теплой ночь 2 апреля стала в 2023 году с температурой +6,3°C.

Ранее москвичам пообещали июньскую погоду в апреле.