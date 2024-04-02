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В Бурятии пропавшего школьника нашли живым в 20 км от дома

В Бурятии школьник сбежал из дома с собакой и был найден в 20 км от дома

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Pexels

В Кабанском районе Бурятии 12-летний подросток сбежал из дома вместе со своей собакой, мальчика нашли живым спустя почти сутки. Об этом сообщает «Байкал Daily».

12-летний житель поселка Каменск пропал 1 апреля вечером. В полицию об исчезновении сына сообщили родители. По словам очевидцев, мальчик взял с собой собаку и ушел в направлении поселка Селенгинск. Пропавшего искали родственники, полицейские и сотрудники Посольского поисково-спасательного подразделения Бурятского поисково-спасательного отряда (БПСО).

К утру 2 апреля стало известно, что подростка удалось найти, его обнаружили в подъезде одного из домов в Селенгинске, ребенок успел пройти около 20 километров. Обстоятельства побега школьника из дома устанавливаются.

30 марта в Башкирии пропали двое школьников, друзья взяли с собой рюкзаки и направились оздоровительный лагерь «Чайка», спустя некоторое время дети перестали выходить на связь. Вещи несовершеннолетних нашли в лесном массиве возле реки Белой. По факту пропажи детей возбуждено уголовное дело.

Ранее на Кубани пропал девятилетний мальчик с аутизмом.

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