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Прокурор запросил 8,5 лет колонии для Верзилова

Прокурор запросил 8,5 лет колонии для экс-издателя «Медиазоны» Верзилова

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Прокурор попросил заочно приговорить участника Pussy Riot и бывшего издателя признанной иностранным агентом «Медиазоны» Петра Верзилова (признан в РФ иностранным агентом) к 8,5 года колонии за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Верзилова Леонида Соловьева.

«Во время прений сторон прокурор попросил приговорить Верзилова к 8,5 года лишения свободы заочно», — заявил Соловьев.

Акционист обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации). Сам Верзилов находится за пределами РФ.

До этого сообщалось, что Басманный районный суд начал заново рассматривать уголовное дело в отношении Петра Верзилова. Судебное заседание должно было состояться 28 марта, но было отложено на 1 апреля. В качестве основания указаны «иные причины».

При этом ранее Мосгорсуд отменил заочный приговор Верзилову к 8,5 года колонии общего режима за дискредитацию российской армии. Решением инстанции дело было направлено в Басманный суд Москвы для нового рассмотрения в ином составе суда.

Ранее Люсю Штейн заочно приговорили к шести годам колонии.

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