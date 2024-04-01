Осужденные в ДНР «азовцы»* рассказали о своих преступлениях

Осужденные в ДНР за совершенные преступления бывшие боевики из батальона «Азов» (организация запрещена в России) рассказали о своих преступлениях, сообщает телеканал НТВ.

Отмечается, что на данный момент преступники, которым недавно вынесли приговоры от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения, находятся в одном из изоляторов ДНР и ждут отправки в колонии.

Как рассказал бывший боец «Азова» Артем Ступницкий, приговоренный к 25 годам строгого режима, он убил мирного жителя под давлением командира.

«Мне сказали: кончай его. Я боялся ослушаться старшего офицера, тем более старослужащий он. На столе лежал нож, я взял его и ударил этого человека три раза в район живота, человек упал на колени, вбок и перестал двигаться», — приводит его слова НТВ.

Осужденный отметил, что они были подвержены нацистской пропаганде еще до начала боевых действий. По его словам, в батальоне проводили лекции, раздавали запрещенную в России литературу, а также рассказывали о так называемых героях СС. Кроме того, большинство бойцов читали книги руководителей Третьего рейха, добавил он.

Другой осужденный, Ринат Алиев, командовавший отделением боевиков «Азова», был осужден за убийства и приказы о расстреле мирных жителей и приговорен к пожизненному.

«У меня преступные приказы об открытии огня по мирному населению. Два случая, четыре убийства и два убийства, которые совершил непосредственно я», — рассказал он.

Как уточнил корреспондент программы «ЧП» Илья Ушенин, Алиев, как и все пленные «азовцы», рассчитывает на обмен, однако, если обычные пленные из ВСУ имеют такую возможность, то бойцы запрещенного батальона — нет.

По словам Ушенина, приговоренный к 28 годам за применение запрещенных методов войны Денис Дорохин не надеется на то, что его будут менять. «Азовец» отметил, что воевать он мог только в банде неонацистов.

«У меня была статья «Грабеж». Ну, я в 90-е был связан с криминалом, занимался рэкетом, были такие моменты, потом с этим завязал. В другие подразделения не брали, а в «Азов» брали с погашенными судимостями», — сказал он.

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