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Пожар в цехе в Екатеринбурге потушен

МЧС: пожар в цехе в Екатеринбурге потушен на площади 4,5 тыс. кв. метров

Пожар в цехе по производству трансформаторов в Екатеринбурге ликвидирован. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу МЧС России.

«Пожар в Екатеринбурге ликвидирован», — сообщили в министерстве.

1 апреля в Екатеринбурге загорелся цех «Уралмашзавода». Первоначальная площадь пожара в цехе составляла 800 кв. метров, но позже она выросла до 4,5 тыс. кв. метров. У строения рухнула крыша на площади 300 кв. метров. Информация о пострадавших не поступала. После сообщалось, что при крупном пожаре на предприятии «Уралмашзавод» ликвидировано открытое горение.

Всего из здания эвакуировано 24 газовых баллона, из них 20 кислородных и четыре пропановых.

Специалисты МЧС следили за обстановкой с помощью беспилотника. Стационарные станции контролируют содержание вредных веществ в воздухе, превышения уровня их концентрации не зафиксировано.

Ранее в Воронеже произошел взрыв в кафе.

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