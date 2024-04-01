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В Финляндии анонсировали митинг против закрытия границы с Россией

В трех городах Финляндии состоится акция против закрытия границы с Россией

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Jussi Nukari/Lehtikuva/Global Look Press

Русскоязычные жители Финляндии проведут 7 апреля в трех городах страны шествие против закрытия контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Россией. Об этом сообщается на сайте организаторов митинга «Александровского общества».

«Мы требуем открытия границы с 15 апреля», — указывается в обращении организаторов.

Демонстрации с обращением к правительству состоятся в Хельсинки, Тампере и Лаппеенранте. Митингующие будут требовать у властей более гибкого подхода к вопросу закрытия КПП.

«Нормально, когда границы открыты, а правительство договороспособно», — заключается в публикации.

Александровское Общество — это некоммерческая общественная организация, нацеленная на поддержку, защиту прав и свобод финских русских, ассоциированных народов, русскоязычных финнов.

В феврале руководство пограничной службы Финляндии предложило навсегда закрыть два пункта пропуска на границе с Россией.

Ранее иммигранты провели акцию протеста в Финляндии.

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